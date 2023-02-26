Matin Parsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matin Parsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matin Parsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matin Parsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matin Parsa {dogum-tarihi} tarihinde Saqqez, Kurdistan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da متین پارسا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matin Parsa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matin Parsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matin Parsa'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matin Parsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matin Parsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matin Parsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matin Parsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Machine U21

1 Ağustos 2021 yılında Machine Sazi

10 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Matin Parsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matin Parsa şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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