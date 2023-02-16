Matis Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matis Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matis Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matis Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matis Carvalho 28 Nisan 1999 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matis Carvalho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concept Sport Agency yapmaktadır. Matis Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montpellier HSC futbol takımında oynamaktadır. Montpellier HSC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matis Carvalho'nin Montpellier HSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matis Carvalho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiscarvalho/

Matis Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matis Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matis Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matis Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2019 yılında Montpellier

Matis Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matis Carvalho şuan Montpellier HSC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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