Matis Laloux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matis Laloux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matis Laloux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matis Laloux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matis Laloux 16 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matis Laloux Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matis Laloux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matis Laloux'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matis Laloux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matis Laloux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matis Laloux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matis Laloux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında RFC Mandel Utd.

Matis Laloux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matis Laloux şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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