Matiss Zegele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matiss Zegele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matiss Zegele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matiss Zegele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matiss Zegele 24 Eylül 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Matīss Zēģele şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matiss Zegele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matiss Zegele, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 28 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matiss Zegele'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matiss Zegele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matiss Zegele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2019 yılında Metta
28 Şubat 2021 yılında JDFS Alberts
Matiss Zegele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matiss Zegele şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Matiss Zegele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Letonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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