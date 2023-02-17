Matisse Bergiers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matisse Bergiers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matisse Bergiers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matisse Bergiers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matisse Bergiers 24 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matisse Bergiers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Management yapmaktadır. Matisse Bergiers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matisse Bergiers'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matisse Bergiers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matisse Bergiers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matisse Bergiers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matisse Bergiers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2017 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2020 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Matisse Bergiers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matisse Bergiers şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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