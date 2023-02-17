Matisse Thuys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matisse Thuys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matisse Thuys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matisse Thuys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matisse Thuys 24 Ocak 1998 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matisse Thuys Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC Playermanagement-Sports yapmaktadır. Matisse Thuys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matisse Thuys'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matisse Thuys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matisse Thuys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matisse Thuys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matisse Thuys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2016 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2017 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2018 yılında KRC Genk U21

22 Ağu 2018 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2019 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Matisse Thuys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matisse Thuys şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matisse Thuys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kabouters Opglabbeek, KRC Genk

Belçika U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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