Matjaz Rozman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matjaz Rozman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matjaz Rozman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matjaz Rozman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matjaz Rozman 3 Ocak 1987 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matjaž Rozman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matjaz Rozman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matjaz Rozman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Matjaz Rozman'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matjaz Rozman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matjaz Rozman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matjaz Rozman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matjaz Rozman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında NK Interblock

1 Ocak 2010 yılında Greuther Fürth

1 Ağu 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2015 yılında Slaven Belupo

1 Ağu 2016 yılında NK Celje

Matjaz Rozman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matjaz Rozman şuan NK Celje takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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