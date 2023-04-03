Matjaz Veber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matjaz Veber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matjaz Veber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matjaz Veber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matjaz Veber 16 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matjaz Veber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matjaz Veber'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matjaz Veber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matjaz Veber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matjaz Veber şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Matjaz Veber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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