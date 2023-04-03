Matjaz Veber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matjaz Veber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matjaz Veber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matjaz Veber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.