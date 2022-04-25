Matkap İşçisi (Taş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matkap İşçisi (Taş) görev tanımı nedir, Matkap İşçisi (Taş) ne iş yapar, Matkap İşçisi (Taş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matkap İşçisi (Taş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matkap İşçisi (Taş) Tanımı;

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Matkap İşçisi (Taş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Matkap İşçisi (Taş) Maaşları

Matkap İşçisi (Taş) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matkap İşçisi (Taş) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matkap İşçisi (Taş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.02

Meslek Adı :

Matkap İşçisi (Taş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçlerine tel veya demir çubuklar geçirerek yerlerine tutturmak gayesiyle blok veya plaka halindeki inşaat taşlarını delen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matkap İşçisi (Taş) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Delik yerini tespit edip merkezini markalamak,

b) Uygun boyda bir matkap ucu seçerek bunu elektrik veya kompresör matkabına takmak, ve taşı delmek,

c) Matkap uçlarını bileyebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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