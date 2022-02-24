Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama olarak aylık 6576,5_TL'dir. En düşük Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.45

Meslek Adı :

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metalleri delen ve delikleri raybalayan, motor gücü ile çalışan bir tezgahı kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak parçanın resmini ve özelliklerini incelemek,

b) Matkap ucunu yada raybayı seçmek ve makinenin aynasına sabitlemek,

c) Tespit parçası ve gerekirse diğer bağlantı parçaları ile metali tezgahın tablasına yerleştirmek ve bağlamak,

d) Yatakları ve tespit parçalarını ayarlamak, e) Kesici bıçağın dönüş hızını ayarlamak ve tezgahı çalıştırmak,

f) İşlenecek parçanın delinmesi için kesici bıçağı levye ile bastırmak yada kesici bıçağı metali otomatik olarak delmesi için tezgahı ayarlamak ve çalıştırmak,

g) Kesici bıçağın ucuna yağın akışını kontrol etmek,

h) Gerekirse matkap ucunun yada raybanın ve metalin yerini değiştirmek,

i) Kesici ucun ilerlemesini kontrol etmek ve gerekirse makine tezgahının ayarlarını düzenlemek,

j) Özel tip bir matkap tezgahında ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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