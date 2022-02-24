Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşları

Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ortalama olarak aylık 6626,5_TL'dir. En düşük Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı 4253_TL, En yüksek ise 9000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.46

Meslek Adı :

Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metali, delik açan veya metalde açılmış delikleri raybalayan ve mükerrer bir işe göre ayarlanmış olan elektrikli bir tezgahı çalıştıran kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Matkap Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali tezgah tablası üzerindeki bağlama aparatına takmak,

b) Tezgahı çalıştırarak matkap ucuna devir vermek,

c) Matkapları metale yöneltmek üzere bir levyeye uygun bir basınç tatbik etmek veya otomatik kontrolleri çalıştırmak,

d) Matkap uçlarına sevk edilen sabunlu suyun akışını kontrol etmek,

e) Delme işleminin seyrini gözle takip etmek,

f) Matkapla delme veya raybalama işinin bitiminde tezgahı durdurmak ve metal parçayı tezgahtan almak,

g) Parçayı kontrol etmek ve hassas işlenmemiş kısımları bildirmek ve işlemi gerekirse diğer metal parçaları üzerinde tekrarlamak,

h) Tezgahın basit ayarlarını yapabilmek matkap veya raybaları değiştirebilmek ve tezgahı temizleyip yağlayabilmek,

i) Çalıştırılan matkap tezgahının tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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