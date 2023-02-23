Matko Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matko Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matko Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matko Babic 28 Temmuz 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matko Babić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matko Babic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Matko Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matko Babic'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matko Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matko Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matko Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matko Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U17

25 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U19

12 Ağustos 2016 yılında NK Rudes

30 Haziran 2017 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka

18 Şubat 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2020 yılında HNK Rijeka

28 Temmuz 2020 yılında AEL Limassol

18 Ağustos 2021 yılında PAEEK Kyrenia

30 Haziran 2022 yılında AEL Limassol

22 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında FC Hermannstadt

Matko Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matko Babic şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Matko Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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