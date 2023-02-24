Matko Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matko Milovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matko Milovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matko Milovic 5 Ocak 2001 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Matko Milović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matko Milovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matko Milovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matko Milovic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matko Milovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matko Milovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matko Milovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matko Milovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

Matko Milovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matko Milovic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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