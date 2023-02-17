Matko Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matko Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matko Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matko Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matko Obradovic 11 Mayıs 1991 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matko Obradović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matko Obradovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS Management Sport yapmaktadır. Matko Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matko Obradovic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Matko Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matko Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matko Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matko Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2008 yılında HBDNK Mosor

1 Temmuz 2010 yılında NK Olimpija

1 Ocak 2011 yılında FC Koper

1 Ağu 2012 yılında NK Krka

31 Ağu 2014 yılında NK Maribor

31 Ağu 2018 yılında NS Mura

20 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında NK Celje

Matko Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matko Obradovic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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