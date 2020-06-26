Matlı: “Türkiye -Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için şartlar hazır”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Eş Başkanı Özer Matlı, 1 Temmuz itibariyle açılacak olan Türkiye-Ukrayna arası tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlamasını değerlendirdi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin, son yıllarda her iki ülke için giderek daha fazla önem kazandığını ve ticari ilişkilerin geliştirilerek, bugünkü seviyenin de üzerine çıkarılması için gereken tüm koşulların mevcut olduğunu belirten Başkan Matlı, "Başta turizm olmak üzere Ukrayna ile ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımız artarak devam ediyor. 2019 yılında iki ülke arasındaki ticaret yüzde 10 arttı ve 4,8 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlerimiz, Ukrayna'da bugüne kadar toplam 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attı. Bildiğimiz gibi iki ülke arasında vizelerin kalkması ile 2019 yılında 1,5 milyondan fazla Ukraynalı turist ülkemizde misafir oldu" dedi.

"Ukrayna pazarında Türkiye ilk 3 oyuncu arasında"

Ukrayna'da 700 Türk firmasının faaliyet gösterdiğine, ülkedeki Türk sermayesinin de 3,1 milyar doları aştığına dikkat çeken Özer Matlı, "Türk firmaları, yalnızca inşaat, tekstil ve gıda sektörlerinde değil; temizlik ürünlerinden kozmetiğe, beyaz eşyadan makine sanayi ürünlerine kadar, en az 10 farklı sektörde bulundukları pazarın ilk üç oyuncusu arasında yer alıyor. Ayrıca hemen hemen ekonominin her sektörüne dokunuyorlar. Geçtiğimiz şubat ayında sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Ukrayna'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması da iki ülke ticaretine ciddi ivme sağlayacak ve bu rakamlar katlanarak büyüyecektir" diye konuştu.

"Ortak projeler ve fuarlar iki ülke ekonomisini harekete geçirir"

Mart ayında pandemi dönemi ile gelen durgunluğun, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm ülke ve sektörleri bir nebze rahatlatacağını belirten Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Eş Başkanı Özer Matlı, "Türkiye ile Ukrayna'nın tarih boyunca tarihî, coğrafî ve kültürel yakınlıkları oldu. Özellikle son yıllarda siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari ilişkiler daha da yoğunluk kazanmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodımır Zelenskıy ortaya ortak irade koyduğundan dolayı; biz iş dünyası olarak ticaretimizi yeni dönemde daha da arttıracağız. Bu zorlu süreçte; tarım, sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere; Ukrayna-Türkiye arasında ihracatı, ortak projeleri, fuar ve organizasyonları desteklemek ve geliştirmek için yürütülecek çalışmalar, Doğu Avrupa'nın en dinamik ve potansiyeli yüksek iki ülke ekonomisini ciddi manada harekete geçirecektir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA