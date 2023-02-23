Mato Milos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mato Milos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mato Milos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mato Milos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mato Milos 30 Haziran 1993 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mato Miloš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mato Milos Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sport SRB yapmaktadır. Mato Milos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mato Milos'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mato Milos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mato Milos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mato Milos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mato Milos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2007 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2008 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2011 yılında HNK Rijeka

8 Şubat 2013 yılında Cibalia

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

21 Ağustos 2013 yılında Siena

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

20 Ağustos 2014 yılında Spezia Calcio

17 Ocak 2016 yılında HNK Rijeka

18 Ocak 2016 yılında Perugia

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

31 Ağustos 2016 yılında NK Istra

31 Aralık 2016 yılında HNK Rijeka

13 Şubat 2017 yılında NK Istra

21 Ağustos 2017 yılında Benfica

31 Ağustos 2017 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2018 yılında Benfica

31 Ağustos 2018 yılında Desportivo Aves

19 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek

27 Ağustos 2022 yılında Widzew Lodz

Mato Milos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mato Milos şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mato Milos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jadran Porec (2003-2007), HNK Rijeka (2007-2011)

Hırvatistan takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Aralık 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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