Matome Kgoetyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matome Kgoetyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matome Kgoetyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matome Kgoetyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matome Kgoetyane 7 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Matome Evans Kgoetyane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matome Kgoetyane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matome Kgoetyane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matome Kgoetyane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matome Kgoetyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matome Kgoetyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matome Kgoetyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matome Kgoetyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Baroka FC

8 Temmuz 2021 yılında Marumo

Matome Kgoetyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matome Kgoetyane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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