Matous Trmal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matous Trmal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matous Trmal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matous Trmal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matous Trmal 2 Ekim 1998 tarihinde Tasovice şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matouš Trmal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matous Trmal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Matous Trmal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Marítimo futbol takımında oynamaktadır. CS Marítimo takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matous Trmal'nin CS Marítimo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matous Trmal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/trmal.matous/

Matous Trmal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matous Trmal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matous Trmal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matous Trmal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2016 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko B

1 Temmuz 2018 yılında Slovacko

3 Ağu 2020 yılında Vit. Guimarães

24 Temmuz 2022 yılında Marítimo

30 Haziran 2023 yılında Vit. Guimarães

Matous Trmal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matous Trmal şuan CS Marítimo takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matous Trmal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Tasovice (2005 - 2009), 1.SC Znojmo (2009 - 2011), TJ Sokol Tasovice (2011/12), 1.SC Znojmo (2012 - 2015), TJ Sokol Tasovice (2015/16), 1.SC Slovácko (2016/17)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.