Geçtiğimiz günlerde halka arz edilme talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Gedik Yatırım'ın iştiraki Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin başvurusu onaylandı. Bunun üzerine şirket yetkililerince yapılan açıklamada, finansal teknoloji şirketinin halka arz tarihleri belirtildi. Peki Matriks halka arz başladı mı? Hangi tarihte halka arz edilecek? | Matriks halka arz hangi bankalar? İşte detaylar...

MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Piyasalardaki hareketlilik sonucu halka arz işlemlerinde ertelemeye gidileceği söylentilerinin ardından şirketler planlarında değişikliğe gitmezken Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilke kez finansal teknoloji firmasının halka arz edileceğini belirtti. 18 yıl önce kurulan şirketin kurulduğu gün, borsada kendi verilerinin yayımlanmasının hayalinin kurulduğunu belirten Tutar, "Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” ifadelerini kullandı.

Matriks’in yatırımcılarını önemsediğini ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler sunduklarını aktaran Tutar, şunları söyledi:

"Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdümüz var.

Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını hedefliyoruz.”

MATRİKS HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

MATRİKS HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Matriks’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi.

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "MTRKS.HE" koduyla talepte bulunabilecek.