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Matris ne demek, TDK'ya göre Matris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Matris kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Matris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Matris nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Matris kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Matris ne demek, TDK'ya göre Matris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matris ne demek? Matris TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matris kelimesi. Peki matris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matris nedir, matris kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MATRİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matris kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Matris kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre matris kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Matbaacılıkta kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı
- Dizey

MATRİS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- matris kâğıdı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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