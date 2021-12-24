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Matruşka ne demek, TDK'ya göre Matruşka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Matruşka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Matruşka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Matruşka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Matruşka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Matruşka ne demek, TDK'ya göre Matruşka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matruşka ne demek? Matruşka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matruşka kelimesi. Peki matruşka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matruşka nedir, matruşka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MATRUŞKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matruşka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Matruşka kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre matruşka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle Rusya'dan dünyaya yayılan, tahtadan yapılmış iç içe bebeklerden oluşan süs eşyası

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