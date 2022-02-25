Matruşluk ne demek, TDK'ya göre Matruşluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matruşluk ne demek? Matruşluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matruşluk kelimesi. Peki matruşluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matruşluk nedir, matruşluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MATRUŞLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matruşluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre matruşluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakalsız, bıyıksız olma durumu



MATRUŞLUK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Matruşluk, bugünkü deyimiyle sakalsızlık, bıyıksızlık bizde cumhuriyetle başlamış.

