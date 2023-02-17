Mats De Bauw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats De Bauw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats De Bauw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats De Bauw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats De Bauw 14 Ekim 1998 tarihinde Aalst şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats De Bauw Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mats De Bauw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mats De Bauw'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mats De Bauw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mats De Bauw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mats De Bauw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats De Bauw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2018 yılında Eendracht Aalst

11 Ocak 2019 yılında Sint-Niklaas

1 Temmuz 2021 yılında KVK Ninove

Mats De Bauw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats De Bauw şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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