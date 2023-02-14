Mats Hammerich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Hammerich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats Hammerich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats Hammerich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats Hammerich 12 Şubat 1998 tarihinde Muri AG şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats Hammerich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Mats Hammerich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mats Hammerich'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mats Hammerich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mats Hammerich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mats Hammerich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats Hammerich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2014 yılında Aarau U18

1 Ocak 2016 yılında FC Aarau

13 Ocak 2017 yılında SC Cham

30 Haziran 2017 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Mats Hammerich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats Hammerich şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mats Hammerich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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