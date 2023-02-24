Mats Knoester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Knoester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mats Knoester kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mats Knoester ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mats Knoester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Knoester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mats Knoester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Knoester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats Knoester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats Knoester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats Knoester 19 Kasım 1998 tarihinde Alphen aan den Rijn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats Knoester Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Mats Knoester, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mats Knoester'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mats Knoester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mats Knoester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mats Knoester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats Knoester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2015 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U21

17 Ocak 2019 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2022 yılında Ferencváros

Mats Knoester kimdir

Mats Knoester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats Knoester şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ARC, Feyenoord (2005-2017)

Mats Knoester Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mats Knoester nereli

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