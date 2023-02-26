Matshego Nyapoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matshego Nyapoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matshego Nyapoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matshego Nyapoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matshego Nyapoli 22 Ağustos 1996 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matshego Nyapoli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matshego Nyapoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 12 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Matshego Nyapoli'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matshego Nyapoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matshego Nyapoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matshego Nyapoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matshego Nyapoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında Bloem. Celtic

Matshego Nyapoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matshego Nyapoli şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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