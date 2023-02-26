Matsi Dagargulia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matsi Dagargulia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matsi Dagargulia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matsi Dagargulia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.