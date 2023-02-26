Matsi Dagargulia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matsi Dagargulia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matsi Dagargulia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matsi Dagargulia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matsi Dagargulia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მაცი დაგარგულია şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matsi Dagargulia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matsi Dagargulia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matsi Dagargulia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matsi Dagargulia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili
Matsi Dagargulia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matsi Dagargulia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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