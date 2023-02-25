Matt Acton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Acton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Acton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Acton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Acton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Acton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Acton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Acton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Acton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Acton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Acton 3 Haziran 1992 tarihinde Townsville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Acton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Acton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. Matt Acton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 25 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Matt Acton'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Acton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatthewActon1

http://www.instagram.com/acton01/

Matt Acton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Acton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Matt Acton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Acton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2014 yılında Yangon United

7 Ekim 2014 yılında Brisbane Roar

6 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2015 yılında Olympic FC

1 Ocak 2016 yılında Kaya FC

25 Kasım 2016 yılında Melbourne

Matt Acton kimdir

Matt Acton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Acton şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saints Eagles Souths, Rebels, QAS

Matt Acton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matt Acton nereli

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