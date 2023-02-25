Matt Hatch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hatch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Hatch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Hatch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Hatch 24 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Hatch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Hatch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Matt Hatch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Hatch'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matt Hatch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Hatch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Hatch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Hatch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2020 yılında Central Coast

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Matt Hatch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Hatch şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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