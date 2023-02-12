Matt Oriley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Oriley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Oriley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Oriley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Oriley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Oriley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matt Oriley

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Oriley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Oriley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Oriley 21 Kasım 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Danimarka,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matthew Sean O'Riley şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Oriley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Matt Oriley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Oriley'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Matt Oriley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mattoriley8

http://www.instagram.com/mattoriley8/

Matt Orileyboyu ve yaşı kaç

Matt Oriley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matt Oriley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matt Oriley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Oriley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2019 yılında Fulham

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2021 yılında MK Dons

20 Ocak 2022 yılında Celtic

Matt Oriley kimdir

Matt Oriley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Oriley şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NPL Youth (2007-2009), Fulham FC (2009-2019)

Matt Oriley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Matt Oriley nereli

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