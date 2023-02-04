Matteo Ahlinvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Ahlinvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Ahlinvi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Ahlinvi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Ahlinvi 2 Temmuz 1999 tarihinde Arcachon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Benin,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Ahlinvi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGJ SP MGMT yapmaktadır. Matteo Ahlinvi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matteo Ahlinvi'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matteo Ahlinvi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matteo_ahlinvi/

Matteo Ahlinvi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matteo Ahlinvi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matteo Ahlinvi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Ahlinvi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Matteo Ahlinvi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Ahlinvi şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matteo Ahlinvi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Teichoise (2005-2007), Ducos FC (2007-2009), New Club Petit Bourg Rivière-Salée (2009-2010), New Star de Ducos FC (2010-2013, 2014-2015), Éclair de Rivière-Salée (2013-2014), EA de Guingamp (2015-2016)

Benin takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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