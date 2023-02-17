Matteo Anzolin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Anzolin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Anzolin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Anzolin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Anzolin 11 Kasım 2000 tarihinde Latisana şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Anzolin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Matteo Anzolin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Anzolin'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matteo Anzolin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Anzolin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Anzolin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Anzolin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Vicenza U19

4 Ağu 2017 yılında Juventus U19

21 Haziran 2018 yılında Vicenza U19

22 Haziran 2018 yılında Juventus U19

1 Eylül 2020 yılında Juventus U23

20 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Matteo Anzolin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Anzolin şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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