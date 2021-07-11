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Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da finalin adı belli oldu. Novak Djokovic'in rakibi dünya 8 numarası Matteo Barrettini oldu. Bunun üzerine Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları akıllara geldi. İşte cevaplar...

Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?

Wimbledon'da heyecan final mücadelesiyle devam edecek. Yarı finalde Hurkacz'ı elemeyi başaran Matteo Berrettini adını finale yazdırmayı başarmıştı. Peki Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?

MATTEO BERRETTİNİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Matteo Berrettini 12 Nisan 1996 yılında İtalya'nın Roma şehrinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki sporcu kariyerinde ilk kez Wimbledon finaline yükselme başarısı gösterdi.

Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?

MATTEO BERRETTİNİ'NİN BAŞARILARI

Profesyonel tenis kariyerine 2017 ' de başlayan Berrettini 2021 Fransa açıta çeyrek finale yükselmeyi başardı. Daha önce 2019 da Wimbledon 4. turu, 2020'de ABD açık 4. turu görme başarısını yakalamıştı

Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?.

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