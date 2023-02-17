Matteo Botta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Botta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Botta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Botta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Botta 28 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matteo Marco Botta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Botta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winner Mirror yapmaktadır. Matteo Botta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Botta'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Botta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Botta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Botta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Botta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Venezia U19

16 Temmuz 2021 yılında Boavista U19

1 Şubat 2022 yılında Leça

11 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Matteo Botta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Botta şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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