Matteo Chiacig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Chiacig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Chiacig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Chiacig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Chiacig 22 Ağu 2003 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Matteo Pierre Chiacig şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Chiacig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dyma Management yapmaktadır. Matteo Chiacig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RSC Charleroi futbol takımında oynamaktadır. RSC Charleroi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matteo Chiacig'nin RSC Charleroi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matteo Chiacig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Chiacig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matteo Chiacig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Chiacig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Charleroi U18

1 Temmuz 2020 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2021 yılında RSC Charleroi

Matteo Chiacig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Chiacig şuan RSC Charleroi takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RFC Huy (2008-2013), Standard de Liège (2013-2019), RSC Charleroi (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.