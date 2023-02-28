Matteo De Brienne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo De Brienne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo De Brienne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo De Brienne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo De Brienne 22 Mayıs 2002 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo De Brienne Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Matteo De Brienne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo De Brienne'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matteo De Brienne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matteodebrienne

Matteo De Brienne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo De Brienne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo De Brienne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo De Brienne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Atl. Ottawa

1 Ocak 2021 yılında Ottawa South

22 Temmuz 2021 yılında Manitoba

18 Ocak 2022 yılında Valour FC

Matteo De Brienne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo De Brienne şuan Valour FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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