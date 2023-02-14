Matteo Di Giusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Di Giusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Di Giusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Di Giusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Di Giusto 18 Ağu 2000 tarihinde Wetzikon şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matteo Emilio Di Giusto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Di Giusto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Matteo Di Giusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Di Giusto'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matteo Di Giusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matteo Di Giusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Di Giusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Di Giusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wettingen Alt.

10 Şubat 2014 yılında FC Baden Alt.

22 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U21

1 Ağu 2018 yılında SC Freiburg U19

30 Haziran 2019 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

Matteo Di Giusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Di Giusto şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matteo Di Giusto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wagen (2010), FC Wettingen (2011-02/2014), FC Baden (02/2014-2015), FC Zürich (2015-2018), SC Freiburg (2018-)

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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