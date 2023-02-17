Matteo Hotop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Hotop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Hotop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Hotop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Hotop 29 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Hotop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Matteo Hotop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matteo Hotop'nin SV Horn ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Hotop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Hotop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Hotop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Hotop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Horn II

1 Ağu 2020 yılında SV Horn

1 Temmuz 2021 yılında SC Ortmann

30 Haziran 2022 yılında SV Horn

Matteo Hotop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Hotop şuan SV Horn takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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