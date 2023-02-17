Matteo Martorana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Martorana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Martorana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Martorana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Martorana 24 Şubat 2002 tarihinde Mendrisio şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Martorana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matteo Martorana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matteo Martorana'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Martorana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Martorana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Martorana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Martorana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Chiasso

12 Ağu 2021 yılında FC Lugano II

30 Haziran 2022 yılında FC Chiasso

Matteo Martorana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Martorana şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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