Matteo Meisl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Meisl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Meisl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Meisl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Meisl 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Meisl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Matteo Meisl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Meisl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Matteo Meisl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Meisl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Meisl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Meisl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Matteo Meisl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Meisl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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