Matteo Rabuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Rabuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Rabuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Rabuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Rabuel 4 Mayıs 2000 tarihinde Angoulême şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Rabuel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Matteo Rabuel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Rabuel'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Rabuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matteo Rabuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Rabuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Rabuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Matteo Rabuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Rabuel şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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