Matteo Tomicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Tomicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Tomicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Tomicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Tomicek 24 Ocak 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matteo Tomiček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Tomicek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Matteo Tomicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Tomicek'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matteo Tomicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Tomicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matteo Tomicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Tomicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U17

22 Ağu 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

7 Ağu 2017 yılında NK Brezice 1919

15 Şubat 2018 yılında ND Gorica

20 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

12 Ocak 2022 yılında ND Ilirija

Matteo Tomicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Tomicek şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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