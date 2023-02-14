Matteo Tosetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Tosetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matteo Tosetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matteo Tosetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matteo Tosetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Tosetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matteo Tosetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Tosetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Tosetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Tosetti 15 Şubat 1992 tarihinde Locarno şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Tosetti Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Matteo Tosetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matteo Tosetti'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Tosettiboyu ve yaşı kaç

Matteo Tosetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matteo Tosetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matteo Tosetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Tosetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2009 yılında FC Locarno

1 Temmuz 2010 yılında BSC YB U21

1 Ocak 2012 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2013 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Lugano

19 Şubat 2014 yılında BSC YB U21

19 Şubat 2014 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2016 yılında FC Thun

18 Eylül 2020 yılında FC Sion

6 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Matteo Tosetti kimdir

Matteo Tosetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Tosetti şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Losone Sportiva (2000-2005), Team Ticino (2005-2009)

Matteo Tosetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matteo Tosetti nereli

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