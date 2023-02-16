Matteo Waem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Waem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Waem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Waem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Waem 21 Haziran 2000 tarihinde Borgerhout şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Waem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Matteo Waem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MVV Maastricht futbol takımında oynamaktadır. MVV Maastricht takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Matteo Waem'nin MVV Maastricht ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matteo Waem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Matteo_Waem

http://www.instagram.com/matteo4w/?hl=nl

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Matteo4Waem2000

Matteo Waem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Waem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Matteo Waem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Waem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Antwerp U18

1 Temmuz 2019 yılında Antwerp U21

3 Eylül 2020 yılında MVV Maastricht

Matteo Waem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Waem şuan MVV Maastricht takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KVC Westerlo (-2017), R Antwerp FC (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.