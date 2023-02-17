Matthaus Taferner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthaus Taferner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthaus Taferner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthaus Taferner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthaus Taferner 30 Ocak 2001 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthaus Taferner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Matthaus Taferner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matthaus Taferner'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthaus Taferner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_taferner/

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Matthaus Taferner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthaus Taferner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matthaus Taferner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthaus Taferner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker II

19 Nisan 2019 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında Dresden

22 Ocak 2020 yılında FC Wacker

30 Haziran 2020 yılında Dresden

6 Ağu 2020 yılında Wolfsberger AC

Matthaus Taferner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthaus Taferner şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matthaus Taferner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wacker Innsbruck (01/2007-), AKA Tirol

Avusturya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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