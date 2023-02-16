Mattheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattheus 12 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mattheus Gonçalves Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattheus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mattheus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mattheus'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mattheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattheus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mattheus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında Icasa

1 Mayıs 2021 yılında Guarany-CE

18 Ocak 2022 yılında Afogados FC

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Mattheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattheus şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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