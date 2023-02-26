Matthew Agama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Agama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Agama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Agama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Agama 2 Ocak 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Agama Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Agama'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthew Agama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Agama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Agama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Agama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2023 yılında Tamale City

Matthew Agama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Agama şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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