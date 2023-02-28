Matthew Baldisimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Baldisimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Baldisimo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Baldisimo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Baldisimo 20 Ocak 1998 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Filipinler,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Anthony Otucan Baldisimo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Baldisimo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Baldisimo'nin York United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthew Baldisimo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/matthewbaldi

http://www.instagram.com/matthewbaldisimo

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Matthew Baldisimo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Baldisimo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthew Baldisimo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Baldisimo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2016 yılında Whitecaps FC 2

7 Aralık 2017 yılında Fresno

15 Ocak 2019 yılında Pacific FC

11 Ağustos 2022 yılında York United

31 Aralık 2022 yılında Pacific FC

1 Ocak 2023 yılında York United

Matthew Baldisimo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Baldisimo şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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