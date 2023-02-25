Matthew Bozinovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Bozinovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Bozinovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Bozinovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Bozinovski 5 Ocak 2001 tarihinde Carlton, Victoria şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Метју Божиновски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Bozinovski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthew Bozinovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Bozinovski'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthew Bozinovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Bozinovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Bozinovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Bozinovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne U21

13 Ekim 2021 yılında Melbourne

14 Ekim 2021 yılında Wellington P.

30 Haziran 2022 yılında Melbourne

Matthew Bozinovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Bozinovski şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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