Matthew Catavolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Catavolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Catavolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Catavolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Catavolo 13 Şubat 2003 tarihinde Montreal, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Umberto Catavolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Catavolo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Matthew Catavolo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Catavolo'nin Valour FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Catavolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Catavolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Catavolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Catavolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Valour FC

Matthew Catavolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Catavolo şuan Valour FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Matthew Catavolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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